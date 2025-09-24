Avustralya: İsrail'in Gazze'de Ateşkesi Engellemeye Ne Kadar İleri Gidebileceği Görüldü

Wong'dan İsrail tepkilerine değerlendirme

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABC News ile yaptığı mülakatta, ülkesinin Fransa, İngiltere ve Kanada ile birlikte Filistin Devleti'ni tanıma kararına İsrail hükümetinin verdiği tepkiyi değerlendirdi.

Wong, gazetecinin ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşılık İsrail hükümetinin 'Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistin Yönetimi'ni çökertme dahil karşı önlemler' alabileceğine yönelik tehditlerini hatırlatması üzerine, 'Bence dünya, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin ateşkesi ve barışı önlemek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu görüyor.' ifadelerini kullandı.

Bu tehdidin hayata geçirilmesi durumunda dünyanın da aynı sonuca ulaşacağını belirten Wong, 'Hepimiz ateşkes istiyoruz.' diye konuştu.

Filistin halkı ve Gazze

Wong, Filistin halkının bir devlete sahip olmaya layık olduğunu vurguladı ve Gazze'de yaşananların 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

İklim politikası

Wong ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliğini 'aldatmaca' olarak nitelemesine değinerek, Avustralya'nın farklı bir tutum benimsediğini aktardı. Bakan, ülkesinin iklim değişikliğinin gerçekliğini kabul ettiğini ve ekonomisini net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hale getirmeye devam edeceğini söyledi.