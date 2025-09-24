Avustralya: İsrail'in Gazze'de Ateşkesi Engellemeye Ne Kadar İleri Gidebileceği Görüldü

Avustralya, İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkesi ve barışı engellemeye yönelik tehditlerinin dünya tarafından görüldüğünü açıkladı; Penny Wong iklim politikasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:15
Avustralya: İsrail'in Gazze'de Ateşkesi Engellemeye Ne Kadar İleri Gidebileceği Görüldü

Avustralya: İsrail'in Gazze'de Ateşkesi Engellemeye Ne Kadar İleri Gidebileceği Görüldü

Wong'dan İsrail tepkilerine değerlendirme

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABC News ile yaptığı mülakatta, ülkesinin Fransa, İngiltere ve Kanada ile birlikte Filistin Devleti'ni tanıma kararına İsrail hükümetinin verdiği tepkiyi değerlendirdi.

Wong, gazetecinin ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşılık İsrail hükümetinin 'Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistin Yönetimi'ni çökertme dahil karşı önlemler' alabileceğine yönelik tehditlerini hatırlatması üzerine, 'Bence dünya, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin ateşkesi ve barışı önlemek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu görüyor.' ifadelerini kullandı.

Bu tehdidin hayata geçirilmesi durumunda dünyanın da aynı sonuca ulaşacağını belirten Wong, 'Hepimiz ateşkes istiyoruz.' diye konuştu.

Filistin halkı ve Gazze

Wong, Filistin halkının bir devlete sahip olmaya layık olduğunu vurguladı ve Gazze'de yaşananların 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

İklim politikası

Wong ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliğini 'aldatmaca' olarak nitelemesine değinerek, Avustralya'nın farklı bir tutum benimsediğini aktardı. Bakan, ülkesinin iklim değişikliğinin gerçekliğini kabul ettiğini ve ekonomisini net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hale getirmeye devam edeceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
2
Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
4
Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
5
Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi
6
Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar
7
Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası