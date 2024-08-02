Avustralya, İsrail Ordusunu Gazze'deki BM Konvoyu Saldırısında Hatalı Buldu

Avustralya Resmi Soruşturması Sonuçlandı

Avustralya, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna yapılan saldırının ardından yürütülen resmi soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine İsrail ordusu hatalı bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı'nın Raporu

Eski Avustralya Genelkurmay Başkanı Mark Binskin, saldırı sırasında hayatını kaybeden bir Avustralyalı yardım görevlisi için hazırladığı raporda, konvoydaki can kayıplarının İsrail ordusunun "savunma prosedürlerindeki ciddi hatalar, yanlış tanımlama ve karar verme" eksikliklerinden kaynaklandığını ifade etti.

Yanlış Değerlendirmeler ve Özür Çağrısı

Binskin, yardım konvoyunu koruyan güvenlik personelinin doğru bir şekilde tanımlanmadığını ve bunun olayla ilgili ilk hatalı değerlendirme olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail hükümetinin saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine "uygun bir şekilde" özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Wong'un Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik özür çağrısında bulunarak ailelerin bunun hakkını elde etmesi gerektiğini belirtti. Binskin'in raporunda, Gazze'deki yardım çalışanlarının korunması için "daha güçlü protokollere" ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Yardım Çalışanlarının Güvenliği

Wong, Gazze'nin yardım çalışanları için en tehlikeli yerlerden biri olmaya devam ettiğini, BM'nin çatışmalar süresince 250'den fazla yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı. Avustralya hükümeti, olayın sorumluları hakkında hesap verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için baskı yapmaya devam edeceğini belirtti.

Ailelerden Gelen Tepki

Saldırıda yaşamını yitiren yardım görevlilerinin aileleri, Binskin'in raporunu "önemli bir ilk adım" olarak değerlendirerek, İsrail'de daha etkili bir soruşturma yapılması talebinde bulundular. Saldırı, 1 Nisan'da İsrail ordusu tarafından Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine yönelik düzenlenmişti ve Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanlarından 7'sinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.