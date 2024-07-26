Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Talepleri

Üç ülke, Gazze'de insani krizin derinleşmesi üzerine acil ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:10
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Talepleri

Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süregelen saldırıları karşısında "acil ateşkes" talep etti.

Birlikte Yapılan Açıklama

Bu üç ülke, Çin'in öncülüğünde gerçekleştirilen ve Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcilerinin katıldığı görüşmelerin ardından ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sivillerin korunması ve Gazze'deki insani yardım akışının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Gazze'nin içinde bulunduğu durum "felaket" olarak nitelendi ve orada yaşayan insanların çektiği acıların hemen durdurulması gerektiği belirtildi.

Sivil Koruma ve Hamas Üzerine Yorumlar

Sivillerin korunmasının önemine dikkat çeken ülkeler, Hamas'ın silahları bırakması ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Üç ülke, Hamas’ın Gazze'nin gelecekteki yönetiminde hiçbir rolü olmaması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

Lübnan Sınırındaki Gerilim

Ayrıca, Lübnan sınırındaki artan gerilimin de on binlerce Lübnan ve İsrailli sivilin hayatını tehlikeye atacağı vurgulandı.

Pekin Diyaloğu ve Görüşmeler

Çin, 21 ve 22 Temmuz 2023 tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas’ın dahil olduğu Filistinli grupların katılımı ile kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştı. Bu toplantının ardından, Filistinli 14 grubun temsilcileri Pekin Diyaloğunu imzalayarak ortak bir uzlaşı sağlamayı amaçladılar.

İLGİLİ HABERLER

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!