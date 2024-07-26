Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Talepleri

Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süregelen saldırıları karşısında "acil ateşkes" talep etti.

Birlikte Yapılan Açıklama

Bu üç ülke, Çin'in öncülüğünde gerçekleştirilen ve Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcilerinin katıldığı görüşmelerin ardından ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sivillerin korunması ve Gazze'deki insani yardım akışının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Gazze'nin içinde bulunduğu durum "felaket" olarak nitelendi ve orada yaşayan insanların çektiği acıların hemen durdurulması gerektiği belirtildi.

Sivil Koruma ve Hamas Üzerine Yorumlar

Sivillerin korunmasının önemine dikkat çeken ülkeler, Hamas'ın silahları bırakması ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Üç ülke, Hamas’ın Gazze'nin gelecekteki yönetiminde hiçbir rolü olmaması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

Lübnan Sınırındaki Gerilim

Ayrıca, Lübnan sınırındaki artan gerilimin de on binlerce Lübnan ve İsrailli sivilin hayatını tehlikeye atacağı vurgulandı.

Pekin Diyaloğu ve Görüşmeler

Çin, 21 ve 22 Temmuz 2023 tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas’ın dahil olduğu Filistinli grupların katılımı ile kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştı. Bu toplantının ardından, Filistinli 14 grubun temsilcileri Pekin Diyaloğunu imzalayarak ortak bir uzlaşı sağlamayı amaçladılar.