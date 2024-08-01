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Avustralya'nın Yerli Halklarının Yaşam Şartları İyileştirilmesine Yönelik Hedefleri Geride Kaldı

Avustralya, yerli halklarının yaşam koşullarını iyileştirmede hedeflerinin gerisinde kalmış durumda.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:35
Avustralya'nın Yerli Halklarının Yaşam Şartları İyileştirilmesine Yönelik Hedefleri Geride Kaldı

Avustralya'daki Yerli Halklar İçin Durum Raporu

Son yayımlanan rapora göre, Avustralya'nın yerli halkları olan Aborjinler ve Torres Strait Adalılar için belirlenen hedefler büyük ölçüde gerçekleştirilemedi.

Kapama Hedefinin Yıllık Raporu

Avustralya hükümetine bağlı olarak düzenlenen "Kapama Hedefi" (Closing The Gap) programı çerçevesinde, yıllık değerlendirme raporu yayımlandı. Bu rapor, 19 sosyoekonomik hedefin 15'inin değerlendirildiğini ve diğerlerinin kontrolü için yeterli veri bulunmadığını ortaya koydu.İlerleme ve Gerileme

Rapora göre, 5 hedefte ilerleme kaydedilirken, başka 5 hedefin yeterince ilerlenemediği, 4 hedefde ise gerileme olduğu ifade edildi. Ayrıca, bir hedefte herhangi bir değişim yaşanmadı.

Sorunlar ve Gelişmeler

Rapor, yerli halkların hapse atılma ve intihar oranlarının artış gösterdiğine işaret ediyor. Aborjin çocukların çocuk koruma hizmetleri altındaki durumlarının kötüleştiği bildirildi.Yaşam Süreleri ve Eğitim

Yerli halkların yaşam sürelerinin artmasına rağmen, 2031 hedefleri için bu değişimin yetersiz olabileceği düşünülüyor. Ancak, bebeklerin sağlıklı kiloda doğma oranları ile çocukların okul öncesi eğitime kayıt oranlarında olumlu gelişmeler kaydedildiği belirleniyor.

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