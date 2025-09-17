Avustralya-Papua Yeni Gine Savunma Anlaşması Ertelendi

Avustralya-Papua Yeni Gine Savunma Anlaşması İmzalanması Ertelendi

Avustralya ile Papua Yeni Gine arasında imzalanması planlanan Papua Yeni Gine-Avustralya Karşılıklı Savunma Anlaşması, iki ülkenin kabine onay süreçlerinin tamamlanmaması nedeniyle ertelendi.

Ortak açıklama

Başbakan Anthony Albanese ve Papua Yeni Gineli mevkidaşı James Marape tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, anlaşma metni üzerinde mutabakata varıldığı ancak imzanın iki ülkenin kabine süreçlerinin tamamlanmasının ardından atılacağı bildirildi.

Albanese, Port Moresby'de basına yaptığı açıklamada, ertelemenin sürecin bir parçası olduğunu belirterek, "Demokrasiler otoriter rejimler gibi değildir. Süreçler önemlidir, egemenlik önemlidir ve biz buna saygı duyuyoruz." dedi.

"Ülkeleri hazır olmadıkları anlaşmaları imzalamaya ikna etmeye çalışarak aşırıya kaçıp kaçmadığı" yönündeki soruya tepki gösteren Albanese, "Papua Yeni Gine kabine süreçlerini tamamlayacak. Biz bu anlaşmanın metni üzerinde anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Marape ise gecikmenin Çin’in etkisinden kaynaklanmadığına, anlaşmanın iptal edilmesi yönünde herhangi bir dış baskı da olmadığına işaret ederek, "Hiçbir tıkanma noktası yok." şeklinde konuştu.

Bölgesel bağlam ve önceki girişimler

Albanese'nin 9 Eylül'de Vanuatu'ya gerçekleştirdiği ziyarette de güvenlik ve ekonomik işbirliği anlaşması imzalama planı vardı; ancak görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakatla bu ülkeden ayrılmışlardı. Vanuatu Başbakanı Jotham Napat, söz konusu anlaşmanın ülkenin Çin gibi üçüncü ülkelerden altyapı yatırımı için kaynak bulma esnekliğini kısıtlayabileceği yönünde endişeler bulunduğunu açıklamıştı.

Avustralya, 2022'de Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının ardından, Pasifik adalarındaki ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çabalarını hızlandırdı.