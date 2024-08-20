Avustralya Parlamentosu'nda Gazze Vizesi Tartışmaları Yeniden Alevlendi

Avustralya'da Gazze Vizesi Tartışmaları

Avustralya Parlamentosu'nda, Peter Dutton liderliğindeki muhalefet partisi, Filistinlilere vize verilmesi süreci hakkında hükümeti sert bir şekilde eleştirdi. Bu tartışma, son günlerde Gazze konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Soru-Cevap Oturumunda Tartışmalar

Ulusal medyada yayımlanan haberlere göre, parlamento oturumunda Gazze'den gelen kişilere vize verilmesi konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Hükümetin vize politikalarına yönelik eleştirilerin artması üzerine, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, güvenlik birimlerine her zaman güvendiğini belirtti.

Refah Sınır Kapısı Üzerine Açıklamalar

Albanese, konuşmasında Refah sınır kapısının İsrail ve Mısır tarafından kontrol edildiğini hatırlatarak, "Burada neler olduğunu açıkça belirtmek önemlidir" dedi. Ayrıca, bu sınır kapısının uzun zamandır kapalı olduğunu vurgulayarak, "İnsanların dışarı çıkmasına izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Dutton'ın Açıklamalarına Yanıt

Dutton, Gazze'den gelenlerin vize almasının ulusal güvenliği tehdit edeceği konusunda ısrarcı davranarak, "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum" şeklinde açıklamalar yaptı. Albanese, Dutton'ın bu açıklamalarının toplumu ayrıştırma amacını güttüğünü belirtti.

Vize Başvurularındaki Durum

Resmi verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'den yapılan yaklaşık 10 bin vize başvurusunun sadece 2 bin 922'sinin kabul edildiği, bunların yaklaşık 1300'ünün ise ülkeye giriş yaptığı kaydedildi.