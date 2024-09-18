Avustralya Polisi Küresel Suç Uygulamasına Sızdı, 38 Gözaltı

Avustralya'da Suçluların Uygulamasına Büyük Baskın

Avustralya'da, suçlular için tasarlandığı öne sürülen bir iletişim uygulamasına sızmayı başaran polis güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 38 şüpheliyi yakaladı.

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Avustralya Federal Polisi (AFP) yetkilisi Ian McCartney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şifreli mesajlaşma uygulaması "Ghost"a sızarak, 4 farklı eyalette düzenledikleri baskınlar sonucunda toplam 38 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

McCartney, aynı zamanda bu uygulamanın, İtalya ve Orta Doğu'daki organize suç grupları tarafından yasadışı uyuşturucu ticareti ve cinayet için kullanıldığını belirtti. Ayrıca, Kanada, İsveç, İrlanda ve İtalya'da düzenlenen operasyonlarda da benzer gözaltıların yapıldığını vurguladı.

Uygulama Yöneticisi Mahkemeye Çıkarıldı

Söz konusu uygulamanın yöneticisi olduğu iddia edilen 32 yaşındaki Jay Je Yoon Jung, suç örgütüne destek vermek ve suç gelirlerinden yararlanma gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı. Jung, kefalet talebinde bulunmazken, eylüldeki duruşma tarihine kadar gözaltında tutularak yargılanacak.

Polis, Jung'un özellikle suçlular için geliştirdiği öne sürülen "Ghost" uygulaması aracılığıyla organize suçların yürütüldüğünü aktardı.