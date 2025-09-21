Avustralya resmen Filistin Devleti'ni tanıdı

Başbakan Albanese X üzerinden duyurdu

Anthony Albanese, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı.

Albanese, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.

Albanese ayrıca Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.