Avustralya resmen Filistin Devleti'ni tanıdı

Başbakan Anthony Albanese, Avustralya'nın bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını X üzerinden açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:19
Başbakan Albanese X üzerinden duyurdu

Anthony Albanese, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı.

Albanese, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.

Albanese ayrıca Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.

