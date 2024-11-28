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Avustralya Senatörü Lidia Thorpe Uzaklaştırıldı: Soykırım Tasarısı Öncesi Saldırı mı?

Avustralya Senatörü Lidia Thorpe, parlamentoda 'kurallara aykırı davranış' gerekçesiyle uzaklaştırıldı. Soykırım tasarısı gündemde!

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:36
Avustralya Senatörü Lidia Thorpe Uzaklaştırıldı: Soykırım Tasarısı Öncesi Saldırı mı?

Avustralya Parlamentosu'ndan Lidia Thorpe'a Uzaklaştırma Cezası

Avustralya Parlamentosu, Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe hakkında, "kurallara aykırı davranış sergilediği" iddiasıyla Senato'nun bu yılki son oturumundan uzaklaştırılma cezası verdi.

Sosyal Medyada Tepki Gösterdi

Thorpe, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararının, sunduğu "soykırım yasa tasarısının" görüşülmesi öncesinde alındığını vurguladı.

Bu kararı "tesadüf olmadığını" savunan Thorpe, iktidardaki İşçi Partisi'ni, "soykırım ve haksızlık konusunu gündeme getiren herkesi susturmak" ve sunacağı tasarının engellenmesi ile suçladı.

Sloganlarla Protesto Etti

Uzaklaştırma cezası nedeniyle oturuma katılmasına izin verilmeyen Thorpe, oturumun yapıldığı salonun kapısından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı attı.

The Guardian'ın haberine göre, Canberra'daki parlamento binası önünde yaptığı konuşmada, bu cezayı "bir onur madalyası gibi taşıdığını" ifade etti ve parlamentonun "Beyaz adamlar" tarafından yönetildiğini savundu.

Thorpe, parlamentodaki sandalyenin sadece kendisine değil, halkına ait olduğunu belirterek, "Topraklarımızı, çocuklarımızı geri istiyoruz. Kral'ın (topraklarımızdan) defolmasını istiyoruz" diyerek, duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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