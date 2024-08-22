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Avustralya Senatosu'ndan Tayvan'a Destek Kararı

Avustralya Senatosu, Tayvan'ın uluslararası statüsünü savunan önergeyi kabul etti. Çin'in egemenlik iddiaları eleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:03
Avustralya Senatosu'ndan Tayvan'a Destek Kararı

Avustralya Senatosu'ndan Çarpıcı Karar

Avustralya Senatosu, Çin'in Tayvan üzerindeki egemenlik iddialarını eleştiren bir önergeyi onayladı. Bu karar, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2758 sayılı belgesinin Çin'in Tayvan üzerindeki haklarını tanımadığı ve Tayvan'ın uluslararası kuruluşlardaki geleceğini belirlemediğini vurgulamakta.

Önergenin İçeriği

Senatörler David Fawcett ve Deborah O'Neill tarafından önerilen metin, Senato'da yapılan oylama sonucu kabul edildi. O'Neill, bu süreçte Tayvan'ın Hint-Pasifik’teki önemli bir demokrasi olduğunu belirterek, Avustralya'nın Tayvan'ın uluslararası kuruluşlarda daha fazla yer almasını desteklediğini vurguladı. "24 milyon Tayvanlının dışlanması, uluslararası toplumun çıkarına değildir," dedi.

Çin-Tayvan İlişkileri

Çin, BM'nin 2758 sayılı kararına dayanarak Tayvan üzerindeki haklarını savunurken, Avustralya ise bu karara bağlı olarak Birleşik Çin anlayışı çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyetini tanımıştı. Ancak, Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürdürmektedir.

Geleceğe Yönelik Endişeler

Pekin yönetimi, son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırmış ve gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtmiştir. Bu durum, bölgede uluslararası ilişkilerin gidişatını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

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