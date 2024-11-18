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Avustralya Senatosu, Senatör Thorpe'un Kral'a Tepkisini Kınadı

Avustralya Senatosu, Aborjin Senatör Lidia Thorpe'un Kral 3. Charles'a yönelik tepkisini kınayan karar tasarısını kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:23
Avustralya Senatosu, Senatör Thorpe'un Kral'a Tepkisini Kınadı

Avustralya Senatosu, Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe'un ülkeye ziyarette bulunan İngiltere Kralı 3. Charles'ın konuşmasına yönelik tepkisini kınayan karar tasarısını kabul etti.

Thorpe'un 21 Ekim'de Kral 3. Charles'a yönelik "Burası senin toprağın değil!" sözleriyle gösterdiği tepki üzerine hazırlanan kınama tasarısı, Senatoda oylamaya sunuldu. Tasarı, 12 "hayır", 46 "evet" oyu ile kabul edildi.

Kararda, Thorpe'un Kral Charles'a yönelik ifadelerinin "saygısızca" olduğu belirtilerek, Aborjin kökenli senatörün Parlamentonun ilerleyen dönemlerinde herhangi bir heyette temsilci olma hakkını kaybetmesi gerektiği vurgulandı.

Senatonun kararının ardından Thorpe, basına verdiği demeçte, Kral Charles'ın Avustralya'ya tekrar gelmesi halinde yine aynı tavrı sergileyeceğini ifade ederek, "Bu ülkede sömürgeleştirmeye direneceğim. Bu toprakların gerçek egemenlerine bağlılık yemini ediyorum. İlk halklar gerçek egemenlerdir. Rastgele bir kral gelip egemen olduğunu söyleyemez." şeklinde konuştu.

Tasarı, sembolik bir niteliğe sahip olup, onaylayan senatörler, kınadıkları kişinin görüşlerine katılmadıklarını belirtmiş oldular.

Thorpe, "Burası senin toprağın değil! Benim kralım değilsin! Bizim kralımız değilsin!" diyerek Kral 3. Charles'ın Avustralya Parlamentosu'na hitap ettiği sırada söz konusu tepkiyi göstermişti.

İngiliz Kraliyetinin ülkesini işgal ettiğini savunan Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diyerek duyduğu öfkeyi dile getirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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