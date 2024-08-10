Avustralya SM-6 Füzesini Başarıyla Test Etti

Avustralya SM-6 Füzesini İlk Kez Test Etti

Avustralya, Pasifik Ejderhası Tatbikatı çerçevesinde Hawaii açıklarında Standart Füze 6 (SM-6) sistemini başarıyla ateşledi. Bu deneme, Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından "önemli bir kilometre taşı" olarak değerlendirildi.

Füze Denemesinin Detayları

Avustralya'nın bu başarılı denemesi, ABD Donanması öncülüğünde yapılan çok uluslu balistik füze savunma tatbikatının bir parçasıydı. Australian Defence Magazine'in bildirdiğine göre, bu tür tatbikatlar, uluslararası iş birliğini pekiştirme ve savunma yeteneklerini geliştirme amacı taşıyor.