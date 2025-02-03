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Avustralya, Terrogram'a Yaptırım Uyguladı: Beyaz Irk Üstünlüğüne Geçit Yok

Avustralya, ırkçı terör grubu Terrogram'a ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a yaptırım kararı aldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:11
Avustralya, Terrogram'a Yaptırım Uyguladı: Beyaz Irk Üstünlüğüne Geçit Yok

Avustralya, Terrogram'a Ekonomik Yaptırım Uyguladı

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, sanal ortamda faaliyet gösteren ve beyaz ırk üstünlüğünü savunan Terrogram adlı ırkçı terör grubuna karşı önemli bir yaptırım kararı aldığını açıkladı. Bakanlık, bu adımın ‘antisemitizmle mücadele ve Avustralyalıların güvenliğini sağlama’ çerçevesinde atıldığını vurguladı.

İlk Defa Sanal Gruba Yaptırım

Açıklamada, Terrogram’ın destekçilerine 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğine dikkat çekildi. Bu karar, Avustralya tarihinde bir hükümetin terörle mücadele kapsamında sanal ortamdaki bir gruba karşı ilk ekonomik yaptırımı uygulaması olarak kaydedildi. Ayrıca, son dönemlerde ırkçı şiddeti destekleyen dört grubun yaptırım listesine yeniden alındığı bildirildi.

Naim Kasım'a Yaptırım Uygulandı

Diğer yandan, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a da yaptırım uygulanmış olması, hükümetin terörle mücadeledeki kararlılığını gösterdi. Bu bağlamda, Avustralya’nın yasa dışı terör faaliyetlerine karşı etkin önlemler aldığı ifade ediliyor.

İngiltere’nin Kararı

Öte yandan, İngiltere, Nisan 2024’te Terrogram'ı yasaklı terör örgütü olarak tanımıştı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, bu grubun ‘Batı medeniyetinin çöküşünü ve terörizm faaliyetlerini körükleyici’ çalışmalar yürüttüğünü belirtmişti.

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