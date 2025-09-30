Avustralya, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Başbakan Albanese, Avustralya'nın Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik 20 maddelik planını memnuniyetle karşıladığını ve tarafları plana ciddiyetle yaklaşmaya çağırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:51
Avustralya, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Avustralya, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Albanese: Plan, Gazze'ye barış getirmeyi amaçlıyor

Avustralya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı. Açıklama ABC News tarafından aktarıldı.

Başbakan Anthony Albanese, yazılı açıklamasında ülkesinin Gazze'de çatışmayı sona erdirmeye yönelik planı desteklediğini belirtti. Albanese, "Avustralya, iki yıllık çatışma ve yıkıcı can kayıplarının ardından Gazze'ye barış getirmeyi amaçlayan Başkan Trump'ın planını memnuniyetle karşılamaktadır. Avustralya uzun süredir ateşkes çağrısında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Albanese, Filistinlilerin devlet kurma planına odaklanması gerektiğini vurguladı ve Filistin yönetiminin bu plana destek vermesini, bölgedeki diğer birçok ülke ile Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman nüfusu yoğun ülkelerin desteğini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Albanese, tüm tarafları plana ciddiyetle yaklaşmaya ve bu vizyonu gecikmeden hayata geçirmeye çalışmaya çağırdı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Sert Çıkış: Gazze, Suriye, Libya ve Somali Eleştirilerine Yanıt
2
Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Somali'de petrol sondajı başlıyor: Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud açıkladı
6
Netanyahu: Trump Planına Göre İsrail'in Gazze İşgali Sürecek, Filistin Devleti Kurulmayacak
7
Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor