Avustralya, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Albanese: Plan, Gazze'ye barış getirmeyi amaçlıyor

Avustralya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı. Açıklama ABC News tarafından aktarıldı.

Başbakan Anthony Albanese, yazılı açıklamasında ülkesinin Gazze'de çatışmayı sona erdirmeye yönelik planı desteklediğini belirtti. Albanese, "Avustralya, iki yıllık çatışma ve yıkıcı can kayıplarının ardından Gazze'ye barış getirmeyi amaçlayan Başkan Trump'ın planını memnuniyetle karşılamaktadır. Avustralya uzun süredir ateşkes çağrısında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Albanese, Filistinlilerin devlet kurma planına odaklanması gerektiğini vurguladı ve Filistin yönetiminin bu plana destek vermesini, bölgedeki diğer birçok ülke ile Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman nüfusu yoğun ülkelerin desteğini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Albanese, tüm tarafları plana ciddiyetle yaklaşmaya ve bu vizyonu gecikmeden hayata geçirmeye çalışmaya çağırdı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.