Avustralya, Ukrayna'da Barışı Koruma Çalışmalarına Küçük Katkı Sağlayabilir

Avustralya'dan Ukrayna'ya Barış Mesajı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında mümkün olan ateşkes anlaşmasına varılması durumunda, ülkesinin Ukrayna'daki barışı koruma çalışmalarına "küçük bir katkı" sağlayabileceğini duyurdu.

Açıklamalarının Ayrıntıları

The Guardian'ın haberine göre, Albanese, Ukrayna'daki barış süreçleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Barışı koruma faaliyetlerine katılım konusunda net bilgiler vermenin henüz erken olduğunu vurguladı ve öncelikle bir ateşkes anlaşması sağlanması gerektiğini belirtip, bunun altını çizdi.

Putin'e Yönelik Eleştiriler

Albanese, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "zorba" olarak tanımlayıp, ülkesinin zorbalara karşı bir duruş sergilediğini ifade etti. "Eğer tercih edersek, [Ukrayna'da barışa katkı sağlayabiliriz] ama önce barışı görmek zorundayız" diyerek, barışın sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu sözlerine ekledi.