Avustralya vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısında bulundu! Uluslararası uyarılar devam ediyor

Wong, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'daki durumun son derece istikrarsız olduğunu vurgulayarak, "Lübnan'daki Avustralyalılar, güvenlik endişeleri nedeniyle dikkatli olmalı ve varsa ticari uçuşlarla ülkeden ayrılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Wong, Beyrut Havalimanı'nın kısa süre içinde kapanabileceği ihtimaline karşı da vatandaşlarını hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Bu arada, Hindistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de Hint vatandaşlarına dikkatli olmaları ve elçilikle iletişimde kalmaları gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Son olarak, ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler de vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılma dahil olmak üzere seyahat uyarıları yayınlamıştı.



Arka Plan: İsrail-Hizbullah Gerilimi



İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki gerilim, 8 Ekim 2023 tarihinden beri Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

