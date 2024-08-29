Avustralya ve Endonezya'dan Tarihi Savunma Anlaşması

Avustralya ve Endonezya'dan Tarihi Adım

Avustralya ile Endonezya, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir ortak savunma anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Cava Adası'nda gerçekleşti.

Görüşmeler ve İşbirliği Alanları

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya gelerek, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli adımları attı. Yapılan açıklamada, deniz güvenliği, terörle mücadele, insani yardım ve lojistik destek gibi alanlarda işbirliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ortak Tatbikatlar ve Gelecek Vizyonu

Bu anlaşma çerçevesinde, iki ülke ordusunun ortak tatbikatlar düzenlemesi planlanmaktadır. Yapılan bu tarihi anlaşma, hem Avustralya'nın hem de Endonezya'nın, barışçıl ve güvenli bir Hint-Pasifik bölgesi için bölgesel işbirliğini genişletme kararlılığını ortaya koymaktadır.