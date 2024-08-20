Avustralya ve Endonezya Yeni Savunma Anlaşmasına İmza Atacak

Avustralya ve Endonezya Arasında Önemli Savunma Anlaşması

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Endonezya ile işbirliğini pekiştirecek yeni bir savunma anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Görüşmelerin Ardından Duyuru

Albanese, 20 Ekim'de göreve başlaması beklenen yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Canberra’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek anlaşmanın detaylarını paylaştı.

İşbirliği ve İstikrar İçin Kritik Adım

Albanese, "Bu anlaşma, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu derinleştirecek ve birlikte çalışabilirliği artıracaktır. Ayrıca, düzenlemeleri geliştirecek bu adım, güçlü savunma işbirliğimizi pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Egemenlik ve Bütünlük Vurgusu

İki ülke arasındaki ilişkinin "egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı" temelinde sürdüğüne dikkat çeken Albanese, Ağustos ayında Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles’in Endonezya ziyareti sırasındaki anlaşmanın hem iki ülke hem de bölge için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Subianto'nun Değerlendirmesi

Yeni seçilen Devlet Başkanı Subianto, bu anlaşmanın, Endonezya ile Avustralya arasındaki dostluğun ve iyi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.