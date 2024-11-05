Avustralya ve Hindistan Dışişleri Bakanları İddiaları Ele Aldı

Avustralya ve Hindistan Dışişleri Bakanlarından Kritik Görüşme

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın Kanada'daki Sih ayrılıkçılarına yönelik iddiaları masaya yatırdı.

Görüşmelerin Detayları

Canberra’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Wong, Kanada'nın, İçişleri Bakanı Shah’ın Sih aktivistleri hedef aldığına dair öne sürdüğü iddiaların tartışıldığını aktardı. Wong, Hindistan'ın bu iddiaları reddettiğini vurgulayarak, kendi endişelerini açıkça dile getirdi.

Hukukun Üstünlüğü ve İlkeli Duruş

Penny Wong, henüz yapılan görüşmelerde hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tüm ülkelerin egemenliği gibi konularda ilkeli bir duruş sergilediklerini ifade etti. Wong, "Kanada’nın yargı sürecine saygı duyuyoruz," dedi.

Jaishankar’dan Eleştiri

Görüşme sırasında Jaishankar, Kanada'nın Hint diplomatlarını gözaltına almasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu ülkenin ayrıntı vermeden iddialarda bulunma alışkanlığına işaret etti.

Kanada'daki Olaylar ve İlişkiler

Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı David Morrison, yaptığı açıklamada, Amit Shah’ın Kanada'daki Sih ayrılıkçılarına yönelik bir şiddet kampanyası emri verdiğini öne sürdü. Geçen yıl Kanada topraklarında bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili yaşanan tartışmalar iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oldu.

Halistan Kurtuluş Gücü ve Nijjar'ın Ölümü

Sih devletinin kurulmasını savunan Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında birçok bölgeyi Halistan olarak görüyor. KLF yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürüldü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın ölümünde Hindistan hükümetinin parmağı olduğunu iddia ederek bu durumu iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi.

Hindistan Vize Başvurularında Durum

Kana’da Hindistan vize başvurularını işleme alan BLS International, 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren operasyonel nedenlerden dolayı vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.