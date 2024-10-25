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Avustralya ve İngiltere İklim İçin Güç Birliği Kuruyor

Avustralya ve İngiltere, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji alanında ortak çalışma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:15
Avustralya ve İngiltere İklim İçin Güç Birliği Kuruyor

İklim Değişikliği İçin İşbirliği

Avustralya ve İngiltere, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji alanında işbirliği yapma yönünde önemli bir adım attı. Bu karar, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından, İngiliz Milletler Topluluğu liderleri toplantısı sırasında Samoa’da yapılan görüşmelerde alındı.

2050 Hedefi

Toplantı neticesinde, liderler 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma konusunda anlaştıklarını duyurdular. Bu çerçevede teknoloji ve inovasyon alanında yapılacak işbirlikleri de doğrulandı. Taraflar, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için ortak projeler geliştirecekler.

Ekonomik Potansiyel

Başbakan Albanese, “Bu ortaklık, net sıfır atık hedefine ulaşmak için ekonomik potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmamızı sağlayacak.” şeklinde açıklamada bulundu.

AUKUS Taahhüdü

Ayrıca liderler, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasında oluşturulan AUKUS güvenlik paktı kapsamında nükleer denizaltı geliştirmeye dönük karşılıklı taahhütlerini de yeniden teyit ettiler.

27. İngiliz Milletler Topluluğu liderleri toplantısı, 25-26 Ekim tarihleri arasında Pasifik Adaları ülkesi Samoa'da gerçekleştiriliyor.

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