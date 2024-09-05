Avustralya ve Japonya'nın Savunma İşbirliği Güçleniyor

Avustralya ve Japonya, Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Avustralya ile Japonya, dışişleri ve savunma bakanlarının yaptığı toplantıda, Hint-Pasifik bölgesindeki savunma işbirliğini "yeni bir düzeye yükseltme" kararı aldı.

Bakanların Görüşmeleri Melbourne'de Gerçekleşti

Toplantıda, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile Savunma Bakanı Kihara Minoru bir araya geldi. İki ülkenin Savunma Kuvvetleri (ADF ve JSDF) arasındaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Çin'in Artan Nüfuzu ve İşbirliği Vurgusu

Bakanlar, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde istikrarın önemine dikkat çekerek, Çin'in etki alanını genişletmesine karşı ikili savunma işbirliğinin yükseltilmesi gerektiğini belirttiler.

Kamikava, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu çerçevesinde, Avustralya ile iş birliğini sürdürmenin kritikliğine dikkat çekti. Aynı zamanda, "Çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için güvenlik iş birliğimizi daha da geliştirmeliyiz," dedi.

Kesintisiz İşbirliği Amaçlanıyor

Savunma Bakanı Kihara, normal durumlardan acil durumlara kadar bir işbirliği sistemi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Avustralya Savunma Bakanı Marles, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki etkileşimi artırma ve ABD ile birlikte çalışmayı güçlendirme konularında uzlaştıklarını açıkladı. Wong, istikrarlı bir Hint-Pasifik için ortak bir vizyonu desteklediklerini söyledi.

Ortak Tatbikat ve Gelecek Planları

Görüşmede, Avustralya'nın 2024 yılında Amerikalı askeri güçlerle birlikte Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ile yapılan ilk Orient Shield tatbikatına katılacağı bilgisi paylaşıldı.