Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avustralya ve Japonya'nın Savunma İşbirliği Güçleniyor

Avustralya ve Japonya, Hint-Pasifik'teki savunma işbirliğini artırma kararı aldı. İşbirliği detayları toplantıda masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:15
Avustralya ve Japonya'nın Savunma İşbirliği Güçleniyor

Avustralya ve Japonya, Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Avustralya ile Japonya, dışişleri ve savunma bakanlarının yaptığı toplantıda, Hint-Pasifik bölgesindeki savunma işbirliğini "yeni bir düzeye yükseltme" kararı aldı.

Bakanların Görüşmeleri Melbourne'de Gerçekleşti

Toplantıda, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile Savunma Bakanı Kihara Minoru bir araya geldi. İki ülkenin Savunma Kuvvetleri (ADF ve JSDF) arasındaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Çin'in Artan Nüfuzu ve İşbirliği Vurgusu

Bakanlar, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde istikrarın önemine dikkat çekerek, Çin'in etki alanını genişletmesine karşı ikili savunma işbirliğinin yükseltilmesi gerektiğini belirttiler.

Kamikava, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu çerçevesinde, Avustralya ile iş birliğini sürdürmenin kritikliğine dikkat çekti. Aynı zamanda, "Çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için güvenlik iş birliğimizi daha da geliştirmeliyiz," dedi.

Kesintisiz İşbirliği Amaçlanıyor

Savunma Bakanı Kihara, normal durumlardan acil durumlara kadar bir işbirliği sistemi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Avustralya Savunma Bakanı Marles, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki etkileşimi artırma ve ABD ile birlikte çalışmayı güçlendirme konularında uzlaştıklarını açıkladı. Wong, istikrarlı bir Hint-Pasifik için ortak bir vizyonu desteklediklerini söyledi.

Ortak Tatbikat ve Gelecek Planları

Görüşmede, Avustralya'nın 2024 yılında Amerikalı askeri güçlerle birlikte Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ile yapılan ilk Orient Shield tatbikatına katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi