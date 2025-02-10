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Avustralya, Yerli Halkların Refahını Artıracak Yeni Adımlar Atıyor

Avustralya, yerli halkların yaşam standartlarını artırmak amacıyla yeni adımlar atmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:40
Avustralya, Yerli Halkların Refahını Artıracak Yeni Adımlar Atıyor

Avustralya'dan Yerli Halklara Yönelik Yeni Gelişmeler

Avustralya, yerli halkların hayat standartlarını artırmaya yönelik yeni adımlar atacağını duyurdu. Avustralya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Anthony Albanese'nin ülkedeki Aborjin halk ile Torres Strait Adası'ndaki yerlilerin yaşam şartlarının geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan "Closing the Gap" adlı 2025 yılı raporunu parlamentoya sunduğu bildirildi.

Yerli Halkın Refahı İçin Daha Fazla Adım Atılmalı

Parlamento toplantısında konuşan Albanese, yerli halkın refahı için atılması gereken ek adımlara dikkat çekerek, "Aborjin ve Torres Strait Adalılar ilerlediğinde, tüm ulus ilerler. Ancak yapılacak çok daha fazla şey olduğu konusunda netiz," dedi.

Albanese, rapor kapsamında belirlenen 19 hedeften 11'inde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Hikayelerimiz iç içe geçmiş durumda ama Closing the Gap raporunun da gösterdiği üzere, hala birlikte olmadığımız pek çok alan var," şeklinde konuştu. Verimlilik Komisyonu'na göre hedeflerin yalnızca beşinin zamanında gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Albanese, "Uçurumu kapatmak, ulus olarak gerçek potansiyelimizle aramızdaki uçurumu nihai olarak ortadan kaldıracaktır. Bu, tüm Avustralyalıların hayatta aynı şansa sahip olmasını sağlamakla ilgilidir," değerlendirmesinde bulundu.

Yerli Halk İçin İşlevsel Ortaklıklar

Başbakan Albanese, hükümetin işlevsel ortaklıklara yatırım yaparak yerli halka daha iyi bir yaşam sunmayı hedeflediğini aktararak, "Adalet, güvenlik, ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden güvenli konutlara, temiz sudan gerçek işlere kadar özünde hepimiz aynı şeyleri umut ediyoruz," ifadelerini kullandı.

"Closing the Gap" raporundaki 19 hedef arasında Aborjin halkı ile Torres Strait Adası'ndaki yerlilerin barınma, sağlık, eğitim ve istihdam gibi alanlarda yaşam koşullarının iyileştirilmesi bulunmaktadır.

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