Avustralya'yı sel vurdu: Uçaklar sular altında kaldı

Avustralya'nın kuzeydoğusunda Queensland eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Bazı uçaklar suya gömüldü, Cairs şehrinde bir timsah selden kurtulup şehir merkezine ulaştı.

Avustralya'yı sel vurdu: Uçaklar sular altında kaldı
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Avustralya'nın kuzeydoğusunda Queensland eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Arama kurtarma ekipleri 300'den fazla kişiyi selden kurtardı.

BBC'nin aktardığı bilgiye göre, Cairns şehrindeki havaalanında sel sularına gömülen uçaklar oldu. Sele kapılan bir timsahın kasaba merkezine ulaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Queensland Başbakanı Steven Miles, sel felaketini "gördüğü en kötüsü" olarak tanımladı. Miles, su, kanalizasyon, elektrik, iletişim ve ulaşım sorunları yaşadıklarını ve hava yardımı alamadıklarını söyledi.

BİNLERCE YER ELEKTRİKSİZ KALDI

Bölgeyi vuran yağışlar demir yolu ulaşımını durdurdu. 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kara yollarında da sel nedeniyle ulaşım zorlaştı.

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