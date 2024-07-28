Avustralyalı Boksörden Fransız Sporculara Başörtüsü Yasağına Sert Tepki

Tina Rahimi'nin Tepkisi

2024 Paris Olimpiyatları, Avustralyalı boksör Tina Rahimi için önemli bir zemin olurken, Fransız sporculara uygulanan başörtüsü yasağı üzerine sert eleştirilerde bulundu. 11 Ağustos'a kadar sürecek olan bu etkinlikte Rahimi, sosyal medya platformunda bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Başörtüsü Yasağının Ardındaki Mantık

Rahimi, yaptığı açıklamada, kadınların kendi giyim tercihlerini yapma hakkına sahip olduğunun altını çizerek, "Dininiz, inançlarınız ve sporunuz arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Fransız sporcuların bu duruma maruz kalması son derece haksız," şeklinde ifadelerde bulundu.

Ayrımcılığa Karşı Birleşme Çağrısı

Bu yasakla birlikte tüm sporcuların din, dil, ırk ve giyim tarzı fark etmeksizin aynı yarışma amacıyla bir araya geldiğini belirten Rahimi, sporda ayrımcılığın yerinin olmadığını vurguladı.

Fransız Sporcuların Durumu

Paris Olimpiyatları'nda yer alacak olan Sounkamba Sylla, açılış törenine başörtüsü ile katılamayacağını öğrenince tepkiler gündeme geldi. Bunun yanına, bu yasak sadece François vatandaşı sporcuları kapsarken, Rahimi'nin törene başörtüsüyle katılabilmesi dikkat çekti.

Olası İptal Girişimleri

Olimpiyatların düzenlenmesinden sorumlu olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), böyle bir kısıtlama getirmiş değil. Ancak, Fransa Spor Bakanı Amélie Oudea-Castera, 2023'te Fransız sporcuların başörtüsü takmasını yasakladıklarını belirtmişti. Bu karar, insan hakları kuruluşları ve spor camiası tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Sonuçsuz Kalan Girişimler

Uluslararası Af Örgütü gibi birçok kuruluş, 24 Mayıs'ta IOC'ye bir mektup göndererek, Fransa'daki spor otoritelerinin yasakları kaldırması için kamuya açık bir çağrıda bulundu. Ancak bu girişim, beklenen etkiyi yaratamadı.