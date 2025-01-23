Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti

Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, İsrail ile İlişkileri Askıya Almaya Çağırıyor

Avustralya'daki insan hakları grubu Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN), Başbakan Anthony Albanese yönetiminden İsrail ile tüm ticari ve diplomatik ilişkileri askıya almasını istedi.

Filistinlilere Yönelik Soykırıma Son Verilsin

APAN, yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinden Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ndaki Filistinlilere karşı devam eden soykırımı sona erdirmesi için İsrail'e baskı kurmasını talep etti. Açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin halkının evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verdiği ayrıca halkı terörize ettiği vurgulandı.

Ayrıca, tüm bu saldırıların ve gözaltı kararlarının varılan ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çekilerek, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinden 24 saat sonra İsrailli keskin nişancı Refah'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü ve bu çocuğa ulaşmaya çalışan bir başka Filistinliyi de vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Yaptırımlar ve Yasal Sorumluluk

APAN, Avustralya hükümetinden, bu suçlardan sorumlu İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını talep ederken, Canberra'dan, işlediği soykırım sebebiyle İsrail'i yasal olarak sorumlu tutmak için uluslararası çabalara dahil olması gerektiği çağrısını yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 20 Ocak'ta Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine saldırarak, Filistinlilere ait ev, iş yerleri ve araçları ateşe verdikleri kaydedildi. Filistin Kızılayı ise Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerindeki olaylarda 12 kişinin ağır darbelerle, 9 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilenme nedeniyle yaralandığını bildirdi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen hafta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcıları memnun etmek için, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı düzenleyecekleri şüphesiyle "idari gözaltında tutulan" İsraillilerin serbest bırakılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Aynı zamanda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.