Avustralyalılar, İngilizce Konuşan Ülkeler Arasında En Uzun Hayat Süresine Sahip

Avustralyalılar, İngilizce Konuşan Ülkelerde En Uzun Süre Yaşıyor

Son yapılan bir araştırma, İngilizce konuşan ülkeler arasında en yüksek yaşam süresine sahip olanların Avustralyalılar olduğunu gösterdi. 9news'un haberine göre, araştırmada Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen 15 ülkesindeki yaşam süreleri karşılaştırıldı.

Yaşam Süresi Analizinin Detayları

1990-2019 yılları arasında yapılan incelemelerde, Avustralya'nın yaşam beklentisi, ABD ile karşılaştırıldığında ortalama 4 ila 5 yıl daha uzun, Kanada, Yeni Zelanda, İrlanda ve Birleşik Krallık ile arasında ise 1 ila 2,5 yıl fark olduğu belirlendi. Araştırma, Kanada’yı İngilizce konuşulan ülkeler arasında ikinci en uzun yaşam süresine sahip ülke olarak gösterdi.

Kadın ve Erkeklerin Yaşam Süreleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde, kadınların ortalama yaşam süresi 81,5 yıl, erkeklerin ise 76,5 yıl olarak tespit edildi. Ayrıca, ABD, İngilizce konuşulan ülkeler arasında en ortalama yaşam süresine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık Etkenleri ve Genel Durum

Araştırmacılar, Avustralya'da uyuşturucu ve alkol kullanımı ile kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve solunum yolu hastalıkları kaynaklı ölüm oranlarının daha düşük olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, İngilizce konuşulan ülkelerde kadınların yaşam süresi bakımından yüksek gelirli ülkeler arasında ilk sıralarda yer almadığı, erkeklerin ise genellikle ilk on içerisinde yer aldığı vurgulandı.