Avusturya Başbakanı Nehammer, Ocak 2025'te Koalisyon Hükümeti Kurulabileceğini Açıkladı

Koalisyon görüşmeleri esnasında tartışmaların yaşanmasının normal olduğunu belirten Nehammer, bu durumun gelecekteki sorunları önleyebilmek adına önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca, hükümetin kurulmasının ardından bu tartışmaların gücüne güç katacağını da sözlerine ekledi.

Aşırı Sağcılar Koalisyonun Dışında Kaldı

Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan genel seçimlerde, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırada yer almış, ancak meclise girmeyi başaran diğer partiler, FPÖ ile iktidarı paylaşmak istemedikleri için koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı. Bunun sonucunda, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma görevini FPÖ yerine ikinci parti ÖVP’ye vermişti.

ÖVP Genel Başkanı Nehammer, koalisyon görüşmelerine ilk olarak 25 Ekim’de SPÖ ile başlamıştı.