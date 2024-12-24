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Avusturya Başbakanı Nehammer, Ocak 2025'te Koalisyon Hükümeti Kurulabileceğini Açıkladı

Başbakan Nehammer, Ocak 2025'te yeni bir koalisyon hükümetinin kurulma olasılığını vurguladı. Görüşmeler olumlu ilerliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:56
Avusturya Başbakanı Nehammer, Ocak 2025'te Koalisyon Hükümeti Kurulabileceğini Açıkladı

Avusturya Başbakanı Nehammer'dan Koalisyon Açıklaması

Avusturya Başbakanı ve merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Karl Nehammer, 25 Ekim’de başlayan koalisyon görüşmelerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Nehammer, koalisyonun Ocak 2025’te kurulabileceği yönündeki inancını dile getirerek, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile sürdürülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Ayrıca Noel tatili sonrasında yoğun müzakerelerin devam edeceğini duyurdu.

Görüşmeler sırasında bütçe açığı gibi bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Nehammer, koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik artan beklentinin baskısını hissettiklerini aktardı. "Ocak ayı içinde uygun bir vakitte hükümeti kurmayı başaracağımızı varsayıyorum,"

Koalisyon görüşmeleri esnasında tartışmaların yaşanmasının normal olduğunu belirten Nehammer, bu durumun gelecekteki sorunları önleyebilmek adına önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca, hükümetin kurulmasının ardından bu tartışmaların gücüne güç katacağını da sözlerine ekledi.

Aşırı Sağcılar Koalisyonun Dışında Kaldı

Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan genel seçimlerde, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırada yer almış, ancak meclise girmeyi başaran diğer partiler, FPÖ ile iktidarı paylaşmak istemedikleri için koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı. Bunun sonucunda, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma görevini FPÖ yerine ikinci parti ÖVP’ye vermişti.

ÖVP Genel Başkanı Nehammer, koalisyon görüşmelerine ilk olarak 25 Ekim’de SPÖ ile başlamıştı.

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