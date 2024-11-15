Avusturya Başbakanı Nehammer, Rusya'nın Doğal Gaz Tedarikini Kestiklerini Açıkladı

Rusya'nın Gaz Tedarik Kesintisi Resmi Oluyor

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus enerji şirketi Gazprom'un yarından itibaren ülkesine doğal gaz tedarikini keseceğini duyurdu. Bu durum, ülkede önemli bir enerji krizi endişesine yol açarken, Nehammer, Avusturya'nın bir yıldan fazla yetecek doğal gaz rezervine sahip olduğunu açıkladı.

Nehammer, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV'den Gazprom'un tedariki durdurma kararı hakkında bilgi aldığını belirtti. Bu gelişmenin, Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Önlemler Alındı, Soğuk Kış Güvence Altında

Başbakan Nehammer, bu kış hiçbir Avusturyalının “soğuktan donmayacağını” ve “hiçbir ailenin ısınma sorunu yaşamayacağını” vurguladı. Alınan önlemler sayesinde gaz rezervlerinin %93 oranında dolu olduğunu belirten Nehammer, yarından itibaren alternatif kaynaklardan yeterli gaz tedarikinin sağlanacağını aktardı.

“Bugüne hazırlanmak için, tüm doğal gaz sağlayıcıları üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdi,” diyen Nehammer, böylece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şantaj yapmak için bir araç bulamaması gerektiğini savundu.

ÖMV, Gazprom'a Açtığı Davayı Kazandı

Öte yandan, Rusya’nın gaz tedarikini durdurmasının ardında, ÖMV’nin Gazprom'a açtığı tahkim davasının olduğu iddia ediliyor. ÖMV, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kuralları kapsamında, Gazprom Export’un Almanya’ya düzensiz gaz tedarik ettiği gerekçesiyle açtıkları davada haklı bulunarak 230 milyon avro tazminat kazandıklarını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.