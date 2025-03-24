Avusturya, Batı Şeria'daki 13 Yerleşimin Tanınmasını Kınadı

Avusturya'dan İsrail'e Sert Tepki

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanımasının ardından sert bir açıklama yaptı.

İki Devletli Çözüme Darbe

Bakanlık, bu kararın iki devletli çözüme olan umutları daha da zayıflattığını belirterek, İsrail'i kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yasadışı yerleşimi bağımsız birimler olarak tanımasını ve iki devletli çözüm umutlarını daha da zayıflatmasını kınıyor," denildi.

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