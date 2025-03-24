Avusturya, Batı Şeria'daki 13 Yerleşimin Tanınmasını Kınadı

Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerini bağımsız birim olarak tanımasını güçlü bir şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:01
Avusturya, Batı Şeria'daki 13 Yerleşimin Tanınmasını Kınadı

Avusturya'dan İsrail'e Sert Tepki

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanımasının ardından sert bir açıklama yaptı.

İki Devletli Çözüme Darbe

Bakanlık, bu kararın iki devletli çözüme olan umutları daha da zayıflattığını belirterek, İsrail'i kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yasadışı yerleşimi bağımsız birimler olarak tanımasını ve iki devletli çözüm umutlarını daha da zayıflatmasını kınıyor," denildi.

Uluslararası Hukuka Davet

Ayrıca açıklamada, "İsrail'i bu kararı geri almaya ve uluslararası hukuku ihlal eden yasadışı yerleşim politikasına son vermeye davet ediyoruz"

İsrail'in Saldırıları Gündemde

İsrail’in Gazze’ye yönelik 17 aydır devam eden saldırılarına dikkat çeken Viyana'nın bu kararı kınaması, dikkatleri üzerine çekti. İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı olarak gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onaylamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Üç Şüpheliye Yakalama Kararı
2
2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!
3
Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı
4
Gazze Hükümeti: İsrail Ablukası Tehlikeli Aşamada
5
Pendik'teki Depo Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor
6
Lavrov ve Mirzoyan, Barış Anlaşmasını Görüştü
7
Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı