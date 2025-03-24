Avusturya, Batı Şeria'daki 13 Yerleşimin Tanınmasını Kınadı

Avusturya'dan İsrail'e Sert Tepki
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanımasının ardından sert bir açıklama yaptı.
İki Devletli Çözüme Darbe
Bakanlık, bu kararın iki devletli çözüme olan umutları daha da zayıflattığını belirterek, İsrail'i kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yasadışı yerleşimi bağımsız birimler olarak tanımasını ve iki devletli çözüm umutlarını daha da zayıflatmasını kınıyor," denildi.
Uluslararası Hukuka Davet
Ayrıca açıklamada, "İsrail'i bu kararı geri almaya ve uluslararası hukuku ihlal eden yasadışı yerleşim politikasına son vermeye davet ediyoruz" İsrail’in Gazze’ye yönelik 17 aydır devam eden saldırılarına dikkat çeken Viyana'nın bu kararı kınaması, dikkatleri üzerine çekti. İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı olarak gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onaylamıştı.
İsrail'in Saldırıları Gündemde
İsrail’in Gazze’ye yönelik 17 aydır devam eden saldırılarına dikkat çeken Viyana'nın bu kararı kınaması, dikkatleri üzerine çekti. İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı olarak gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onaylamıştı.