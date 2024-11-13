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Avusturya'da 3'lü Koalisyon İçin İlk Adım Atıldı

Avusturya'da 3'lü koalisyon görüşmelerine NEOS da dahil oldu. ÖVP ve SPÖ yapıcı bir ittifak oluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 01:41
Avusturya'da 3'lü Koalisyon İçin İlk Adım Atıldı

Avusturya’da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) arasında süren koalisyon görüşmelerine, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) 3’üncü parti olarak davet edildi. Bu gelişme, 29 Ekim’de düzenlenen genel seçimler sonrasında aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile diğer partilerin hükümet kurma isteksizlikleri üzerine gerçekleşti.

ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer ile SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler, bugünkü görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Nehammer, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelede daha geniş tabanlı bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, NEOS’un resmen koalisyon görüşmelerine dahil olduğunu ve ilk 3’lü görüşmenin yarın yapılacağını açıkladı.

Nehammer, koalisyon görüşmelerinin temel başlıklarını ekonomik büyüme, refahın korunması, düzensiz göçle mücadele ve eğitim ile sağlık alanında uygulanabilir düzenlemeler olarak sıraladı. Ayrıca, bu ittifakın halkın büyük çoğunluğunu temsil etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Babler ise, olası koalisyonun sosyal konulara öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Kira bedellerinin düşürülmesi, pahalılıkla mücadele, çevrenin korunması ve daha etkin bir sağlık sistemi oluşturulması gibi konuların kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

NEOS Genel Başkanı Beata Meinl-Riesinger de, partisinin sorumluluk almaya hazır olduğunu ve reformcu bir hükümetin kurulmasına katkı sunmak için görüşmelere ciddiyetle katılacaklarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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