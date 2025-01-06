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Avusturya'da Aşırı Sağcı FPÖ'ye Hükümet Kurma Yetkisi Verildi

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ Genel Başkanı Kickl'e hükümet kurma yetkisi verdi. Ülkede siyasi kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:02
Avusturya'da Aşırı Sağcı FPÖ'ye Hükümet Kurma Yetkisi Verildi

Van der Bellen'den Kickl'e Hükümet Kurma Yetkisi

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'e hükümet kurma yetkisi verdiğini açıkladı. Bu karar, 25 Ekim 2024 tarihinden bu yana devam eden üçlü koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine alındı.

Koalisyon Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, 29 Eylül 2024 tarihinde yapılan genel seçim sonrası süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. FPÖ'nün seçim zaferini kazanmasıyla, eski merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Karl Nehammer'e hükümet kurma görevini verdiğini, ancak Nehammer'in Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile yürütülen görüşmelerden sonuç alamadığını belirtti. Nehammer, bu koşullar altında istifa etti ve görevi Kickl'e devretmeye karar verdi.

Yeni Dönem Başlıyor

Van der Bellen, ülkedeki siyasi durumun yeni bir aşamaya gireceğini vurgulayarak, Christian Stocker'in FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi verilmesi halinde görüşmelere açık olduklarını ifade ettiğini kaydetti.

Önemli Konular Üzerinde Görüşüldü

Aşırı sağcı Kickl ile ekonomik durum, bütçe açığı, işsizlik oranları gibi önemli meselelerin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, basın özgürlüğü ve demokratik işleyiş üzerine de görüşmeler yapıldı. Van der Bellen, Kickl'e ÖVP ile koalisyon görüşmelerine başlamak için hükümet kurma yetkisini verdiğini duyurdu.

Hükümet Kurma Süreci ve Tepkiler

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bu kararı almanın kendisi için kolay olmadığını vurgulayarak, anayasa çerçevesinde hareket ettiğini sözlerine ekledi. Bu gelişme sonrası, FPÖ'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, ülkede çeşitli sivil toplum kuruluşları, ilerleyen saatlerde aşırı sağ karşıtı bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı.

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