Avusturya'da Aşırı Sağcı Parti Seçimlerin Favorisi

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), 29 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerin favorisi olarak öne çıkıyor. Parti, özellikle mülteci krizi, İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyor.

FPÖ'nün Geçmişi

FPÖ, 1956 yılında Nazi döneminin önemli figürlerinden Anton Reinthaller tarafından kuruldu. Nazi ideolojisinin etkisi altında kalan parti, özellikle geçmişteki yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmiştir. Ancak Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yeniden yükselişe geçti.

Partinin Lider Değişiklikleri

1986 yılında Jörg Haider'in lider olmasıyla birlikte parti, daha popülist bir çizgiye kaydı ve Sosyal Demokrat Parti ile merkez sağ Avusturya Halk Partisi'ne karşı güçlü bir muhalefet geliştirdi. Strache döneminde ise islam ve göçmen karşıtı söylemleri ön plana çıktı.

Yolsuzluk Skandalları ve Seçim Sonuçları

Mayıs 2019'da meydana gelen yolsuzluk skandalları, FPÖ'nün ciddi kan kaybetmesine yol açtı. Ancak FPÖ, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yeniden ivme kazandı ve şu anki seçimlerde en az %28 oy alma beklentisi var.

Aşırı Sağcı Ideolojinin Sürdürülebilirliği

Aşırı sağcı ideolojinin, yolsuzluk ve iç sorunlara rağmen iktidardaki varlığı sürüyor. FPÖ, Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşı sonrası oluşan ekonomik zorlukları kendi lehine kullanarak yeniden yükselişe geçti.