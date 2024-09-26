Avusturya'da Aşırı Sağcı Partinin Seçim Gücü Tartışılıyor

Genel Seçimler ve Aşırı Sağın Yükselişi

29 Eylül'de gerçekleştirilecek Avusturya genel seçimleri, aşırı sağcı parti Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) muhtemel galibiyeti ile sivil toplum kuruluşlarında kaygılara yol açtı. Son anketlerde FPÖ, yüzde 27 oy oranı ile ön planda yer alıyor.

Seçim Koalisyonları ve Siyasi Durum

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, koalisyon yapmayı reddeden partilerin yanı sıra merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP), FPÖ'nün lideri Herbert Kickl'i ülke güvenliği açısından riskli bir figür olarak değerlendiriyor. Bu duruma rağmen Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi vermeyeceğini açıkladı.

Seçmenlerin Kaygıları

Bu seçimde, yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçim sonucunda belirlenmesi gereken 183 milletvekilliği için 9 parti ve 3 siyasi oluşum yarışacak. FPÖ'nün başarı elde etmesi, sivil toplumun yukarıdan aşağıya her kesiminde endişe yaratıyor.

SOS Mitmensch ve Zeynep Burçak'ın Endişeleri

Sivil toplum kuruluşu SOS Mitmensch'in Başkanı Zeynep Burçak, FPÖ'nün yükselişinin demokrasiyi olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Burçak, FPÖ'nün zaferinin, toplumsal mesajların açıkça ifade edilmesi nedeniyle tehlike arz ettiğini belirtti.

Geçmiş Seçimlerden Farklılıklar

Burçak, bu seçimdeki dil ve mesajların, önceki seçimlerden çok daha açık olduğunu ifade ederek, bu durumun baskıcı sonuçlar doğurabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Ayrıca, diğer partilerin de bu yükselişte pay sahibi olduğunu belirtti.

Seçim Sonrası Süreç

Aşırı sağın galip gelmesi durumunda Avusturya'nın zorlu bir döneme gireceğini öngören Burçak, mevcut partiler arasında geniş bir mesafe olduğunu ve olası koalisyon görüşmelerinin sancılı geçeceğini vurguladı.

Vatandaşlık ve Seçim Hakları Üzerine Kampanyalar

SOS Mitmensch, "Pasaport fark etmez" sloganıyla, Avusturya’da yaşayan ancak vatandaşlığı bulunmayan kişilere oy hakkı tanınmasına yönelik bir kampanya yürütüyor. Burçak, vatandaşlık şartlarının katı olduğunu ve bu durumun toplumsal adaletsizlik yarattığını belirtti.

Avusturya'da Demokrasi ve İnsan Hakları

Burçak, Avusturya doğumlu olup da Avusturyalı olamayan birçok insanın dikkat çekici bir durumda olduğunu vurguladı. "Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Buralı olamayan insanlara nasıl bir yer veriyoruz?" diyerek, mevcut politikalara eleştirilerde bulundu.

Avusturya'da 30 yılı aşkın süredir insan hakları alanında çalışmaları ve aşırı sağa karşı yürüttüğü faaliyetleriyle tanınan sivil toplum kuruluşu SOS Mitmensch'in Başkanı Zeynep Burçak, AA muhabirine, pazar günü yapılacak seçimi değerlendirdi.