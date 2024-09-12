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Avusturya’da Aşırı Sağcı Suçlar Artıyor

Avusturya'da aşırı sağcı suçlar bu yıl artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Nazi propagandası ve ırkçılık suçları kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:07
Avusturya’da Aşırı Sağcı Suçlar Artıyor

Avusturya’da Aşırı Sağcı Suçlar Artışta

Avusturya İçişleri Bakanlığı, 2024 yılının ilk yarısında aşırı sağcı motivasyonlu 556 suç işlendiğini açıkladı. Bu suçlar arasında Nazi propagandası, ırkçılık ve diğer nefret suçları yer alıyor. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 386 olarak kaydedilmişti.

İnternet Ortamında İşlenen Suçlar

Açıklamada, kaydedilen suçların her beşinden birinin internet ortamında gerçekleştiği belirtildi. Suçların cinsiyet dağılımında ise 350'sinin erkek, 53'ünün kadın olduğu tespit edildi.

Siyasetçilerden Tepkiler

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Basın Sözcüsü Sabine Schatz, aşırı sağcı suçlardaki artışa dikkat çekerek, iktidardaki merkez sağ partiler olarak bilinen Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller’in, 2021 yılında kabul edilen aşırıcılıkla mücadele eylem planında somut adımlar atmadığını vurguladı. Schatz ayrıca, "Aşırı sağ ile mücadele etmek isteyenler, Avusturya Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmayı engellemeli," dedi.

Seçim Süreci ve Kamuoyu Yoklamaları

Avusturya’da 29 Eylül’de genel seçimler yapılacak. Son kamuoyu yoklamalarına göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) liderliğini sürdürüyor. Merkez sağdaki ÖVP, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile koalisyon yapmaya temkinli yaklaşmasına rağmen, aşırı sağcı partiye tamamen kapılarını kapatmıyor.

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