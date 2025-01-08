Avusturya'da Dışişleri Bakanı Schallenberg Geçici Başbakan Atandı

Avusturya’da büyük bir siyasi değişim yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, başbakanlık görevini geçici olarak devraldı. Bu durum, eski Başbakan Karl Nehammer'in görevlerinden istifa etmesinin ardından gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Nehammer'in 4 Ocak tarihinde başbakanlık ve parti başkanlığı görevlerinden ayrılmasıyla Schallenberg'in geçici başbakanlık görevini üstleneceğini duyurdu. Şu anki sistemde yeni hükümet kurulana kadar Schallenberg, başbakanlık koltuğunda oturacak.

Ayrıca, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) hükümet kurma yetkisini almış durumda. Bu bağlamda, Schallenberg’in cuma günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Son gelişmelerin ışığında, aşırı sağcı FPÖ ile merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) arasında koalisyon görüşmelerinin yakında başlaması planlanıyor. FPÖ, 29 Eylül'deki genel seçimlerde birinci sırayı almasına rağmen, diğer partilerin koalisyon kurma isteksizliği nedeniyle hükümet kurma yetkisi elde edememişti. Bu durum, siyasi istikrarsızlığa yol açtı.

Merkez sağ ÖVP, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında yürütülen koalisyon görüşmeleri 25 Ekim 2024 tarihinde başarısız olmuş ve Nehammer bu nedenle istifa etmişti.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'e 6 Ocak tarihinde hükümet kurma yetkisi vermiştir. ÖVP’deki yönetim değişikliği ile birlikte, aşırı sağcılarla koalisyon görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Bu gelişmeler, Avusturya'da siyasi dinamiklerin önemli ölçüde değişmesine sahne olacak ve ilk defa aşırı sağcı bir liderin ülkenin başbakanlık koltuğuna oturacağı bir süreç başlatacaktır.