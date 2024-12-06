Avusturya'da Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Dünya Türk Kahvesi Günü Viyana'da Kutlandı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. Programda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi tanıtıldı.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Hırvatistan'ın Viyana Büyükelçisi Daniel Gluncic ve Avusturya Ulusal Meclis Milletvekili Andreas Minnich gibi önemli isimler katıldı.

Büyükelçi Ceyhun'un Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ceyhun, 5 Aralık 2013'te Türk kahvesinin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını belirtti ve bu vesileyle Türkiye'nin dış temsilciliğinde gerçekleştirilen etkinlikleri anlattı. Ceyhun, Türk kahvesinin tarihine ve geleneksel pişirme yöntemine de değindi. Kahvenin ilk olarak sarayda tüketildiğini, 1554'te İstanbul'un Tahtakale semtinde açılan ilk kahvehane ile saray dışına taşındığını ifade etti.

Türk Kahvesinin Avusturya ile Tanışması

Büyükelçi, Avusturya'nın Türk kahvesi ile tanışma hikayesini de paylaştı. İkinci Viyana Kuşatması sonrası Osmanlı askerlerinin bıraktığı kahve çekirdeklerinin, ilk etapta hayvan yemi zannedildiğini ancak daha sonra Polonya kökenli bir askerin bunları tanıttığını anlattı. Joseph Kolschitzky adındaki Polonyalı asker, kuşatma sonrası Viyana'da ilk kahvehaneyi açarak, kahve ile sütü birleştirip Avusturya'da "Melange" adıyla bilinen sütlü kahveyi üretti.

Kültürel Etkileşim ve Gelenekler

Ceyhun, Türk kahvesinin Avusturya'daki kahve ve kahvehane kültürünü zenginleştirdiğini, Türk geleneğinde olduğu gibi Avusturya'da da kahvenin bir bardak su ile ikram edildiğini söyledi. Konuşmasının ardından eşi Azize Ceyhun, Türk kahvesinin hazırlanışı ve sunumu hakkında bilgi verdi.

Türk lokumu ve çeşitli tatlılar eşliğinde davetlilere kahve ikram edilen programda, Türk kahvesinin kız isteme merasimlerindeki önemi ve kahve falına olan ilgi de anlatıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen programda, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi tanıtıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen programda, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi tanıtıldı.