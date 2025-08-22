Avusturya'da Filistin Destekçilerinden BRP Rotax Önünde İHA Motoru Protestosu

Avusturya'da BRP Rotax fabrikası önünde protesto

Eylem ve talepler

Avusturya'nın Wels kentinde bir grup Filistin destekçisi, motor üreticisi BRP Rotax şirketinin fabrikası önünde toplandı. Grup, İsrailli savunma sanayisi şirketlerine insansız hava aracı (İHA) motoru tedarikini protesto etmek amacıyla fabrikanın girişini engelledi.

Protestocuların bir kısmı binanın çatısına çıkarak Filistin bayrağı açtı ve üzerinde Soykırımı durdurun yazılı pankart asarak dikkat çekti.

Filistin Dayanışması Avusturya tarafından yapılan yazılı açıklamada, BRP Rotax'ın ürettiği motorlarla çalışan insansız hava araçlarının İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımda kullanıldığının kanıtlandığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Avusturya'nın bu silah ticaretiyle savaş ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanarak, Viyana hükümetine İsrail ile her türlü silah ticaretini derhal durdurması çağrısı yapıldı.

