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Avusturya'da Hükümet Kurma Süreci 130 Günü Geçti

Avusturya'da 29 Eylül 2024 seçimlerinden sonra hükümet kurma süreci 130 güne ulaşarak tarihî bir rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:24
Avusturya'da Hükümet Kurma Süreci 130 Günü Geçti

Avusturya, 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden 130 gün geçmesine rağmen, henüz yeni bir hükümet kurmayı başaramadı. Bu durum, ülke tarihinin en uzun koalisyon görüşmeleri süreci olarak kaydedildi.

Seçimlerin ardından, hükümet kurma görevini üstlenen eski Başbakan ve merkez sağ ÖVP eski Genel Başkanı Karl Nehammer, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile yürüttüğü yaklaşık 2 aylık görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından 6 Ocak'ta hükümet kurma yetkisi aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'e verildi.

FPÖ ile hükümet kurma görüşmelerini yürüten tek parti ÖVP ile 10 Ocak’ta müzakerelere başladı. Taraflar arasındaki bütçe açığını giderme konusundaki kısa sürede sağlanan uzlaşma, yeni hükümetin yakında kurulabileceği umudunu doğurdu. Ancak, aşırı sağcıların Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri, Rusya’ya yakınlığı, merkez sağın bankalara yönelik yeni vergi düzenleme önerileri ve evde çocuk bakımına sağlanan sosyal desteklerin kaldırılması gibi meselelerde fikir birliğine varılamaması, iki parti arasındaki gerginliği artırdı.

Son günlerde medyada çıkan haberlere göre, bakanlık görevlerini üstlenecek isimler üzerinde de ciddi anlaşmazlıklar yaşanmakta, bu durum görüşmeleri olumsuz etkilemektedir. Merkez sağ ÖVP, görüşmelerin zorlu bir sürece girdiğini duyurdu.

Bununla birlikte, ÖVP Genel Başkanı Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aşırı sağcı lider Kickl’in de Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme, koalisyon müzakerelerinin devam edip etmeyeceği ve erken seçim ihtimalini belirleyecektir.

Son olarak, Avusturya'da en uzun süren koalisyon görüşmeleri, 1962 yılında ÖVP ve SPÖ arasında gerçekleşmiş ve 129 gün sürmüştü. Böylece, hükümet kurulamayan 130 günlük süreç, ülkenin siyasi tarihinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

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