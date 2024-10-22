Avusturya'da Koalisyon Arayışları Başladı

Avusturya'da Yeni Hükümet Kurma Çabaları

Avusturya'da yapılan son genel seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma yetkisini merkez sağ Halk Partisi'nin (ÖVP) Genel Başkanı Karl Nehammer'a verdi. Nehammer, parlamentoda çoğunluğu sağlamak için üçlü bir koalisyon oluşturma niyetinde olduğunu açıkladı.

Koalisyon Görüşmeleri Başlıyor

Nehammer, Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda ilk görüşmesini Sosyal Demokrat Parti ile yapacağını belirtti. Nehammer, "Bu görüşme ilk önemli adım olacak ancak kesinlikle sonuncu olmayacak. Parlamentoda çoğunluğa sahip olabilmek için üçüncü bir partiye ihtiyaç duymamız gerekecek." şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Sağlık Reformlarına Dikkat Çekti

Başbakan Nehammer, seçim sonrası ÖVP'yi tercih etmeyen seçmenlerin güvenini yeniden kazanmak için çaba harcayacaklarını ifade etti. Avusturya'nın ekonomik rekabet gücünün artırılması, refahın korunması, göç ve uyumla ilgili düzenlemeler ile sağlık sistemindeki reformlar üzerinde durularak, bu konuların yeni hükümetin önceliklerinden biri olacağını vurguladı.

Aşırı Sağcılar Koalisyondan Dışlandı

29 Eylül seçimlerinde aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) başarısıyla meclise giren diğer partilerin, FPÖ ile iş birliği yapma istemediği anlaşılmakta. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, siyasi çıkmaz için büyük partilerin liderlerinden sorumluluk almalarını istemişti. Aşırı sağcı partinin bu süreçte yer almaması, yeni koalisyon görüşmelerinin yönünü de etkileyecektir.

Van der Bellen, hiçbir partinin aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmak istemediğini belirterek, bu yüzden hükümet kurma yetkisini, seçimde ikinci sırada yer alan ÖVP'nin Genel Başkanı Nehammer'e verdi. Böylece aşırı sağcılar, hükümet kurma sürecinin dışına itilmiş oldu.