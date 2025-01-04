Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısız, Başbakan Nehammer İstifa Etti

Koalisyon Görüşmeleri Başarısızlıkla Sona Erdi

Avusturya’da Başbakan Karl Nehammer, iki aydan fazla süren koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Nehammer, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile yürütülen müzakerelerin ardından hem başbakanlık hem de Halk Partisi (ÖVP) genel başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.

Nehammer’ın Açıklaması

Nehammer, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı video mesajında, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ve SPÖ ile olan görüşmelerin seyri hakkında bilgiler verdi. NEOS'un görüşmeleri terk etmesinin ardından, SPÖ ile yapılan müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtip, ÖVP olarak koalisyon görüşmelerini resmi olarak sonlandırdıklarını ifade etti.

Siyasi Yüzleşme ve İstifa Kararı

Nehammer, partisinin ekonomik, refah ve verimlilik karşıtı hiçbir program için imza atmayacağını savunarak, verimlilik, aile ve güvenlik konularına odaklandıklarını vurguladı. Ayrıca görüşmelerin olumsuz seyrinin ardından, "Düzenli bir geçiş sağlamak için istifa edeceğim" şeklinde konuştu.

SPÖ'nün Tepkisi

SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler, ÖVP'yi aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmaya çalışmakla suçladı. Babler, mevcut durumun ülke için yararlı olmadığını belirtirken, olasılıkla bir ÖVP-FPÖ koalisyonu kurulabileceğini öne sürdü.

Eski Başbakanın İhtimali

Nehammer’in istifa edeceğini açıklamasının ardından, ülkede Sebastian Kurz’un partinin başına geri döneceğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı. Eski Başbakan, yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyasi kariyerine son vermişti.

Seçim Sonrası Durum

29 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde, Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırayı elde etmişti. Ancak diğer partilerin, aşırı sağcılarla koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle FPÖ koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma görevini ÖVP’ye vermişti ve Nehammer, 25 Ekim tarihinde SPÖ ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.