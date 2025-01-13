Avusturya'da Koalisyon Görüşmelerinde Bütçe Açığı Sorunu Aşıldı

Koalisyon Görüşmelerinde Önemli Gelişme

Avusturya'da, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) arasında yapılan koalisyon görüşmelerinde, bütçedeki açığın onarılması konusunda uzlaşma sağlandı. Bu gelişme, yeni hükümetin kurulmasında kritik bir engeli ortadan kaldırmış oldu.

Seçimlerin Ardından Koalisyon Çatışmaları

29 Eylül'de gerçekleşen genel seçimlerin ardından ÖVP, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile yürütülen koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu durumda, hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı FPÖ ve merkez sağ ÖVP arasında geçtiğimiz 5 gün içinde yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Koalisyon Görüşmeleri ve Bütçe Açığı

FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile ÖVP Genel Başkanı Christian Stocker düzenledikleri basın toplantısında, yapılan anlaşmalar hakkında bilgi verdiler. Stocker, yaklaşık 18 milyar avroluk bütçe açığının 7 yıl içinde kapatılacağını açıkladı. Ayrıca, bu yıl için 6,4 milyar avroluk tasarruf yapılacağını belirtti, ancak tasarruf paketinin detayları hakkında bilgi vermedi.

Kickl ise, ÖVP, SPÖ ve NEOS'un 2 ay süresince başaramadığını, 3 günde başardıklarını vurguladı. Bu tasarrufun yeni vergiler getirilmeden yapılabileceğini ifade etti.

Aşırı Sağın Yükselişi

Bütçe açığı gibi önemli bir sorunun bu kadar hızlı bir şekilde çözülmesi, ülkede aşırı sağcı bir liderin ilk defa başbakanlık koltuğuna oturmasının önündeki engellerden birini ortadan kaldırmış oldu.

Seçim Sonrası Siyasi Kriz

29 Eylül'deki genel seçimlerde birinci olan FPÖ, mecliste yer alan diğer partilerin hükümet kurmak istememesi nedeniyle koalisyon görüşmelerine katılamamıştı. ÖVP, SPÖ ve NEOS arasında başlayan koalisyon görüşmeleri 4 Ocak'ta başarısızlıkla sonuçlandı. Eski ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer koalisyonu kurma niyetlerini açıkladıktan sonra istifa etti. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de Kickl'e hükümeti kurma yetkisi verdi.

FPÖ ve ÖVP, 9 Ocak’ta başladıkları koalisyon görüşmelerinde anlaşmaları durumunda, Avusturya tarihinde bir ilk olacak şekilde aşırı sağcı bir liderin başbakanlık koltuğuna oturması mümkün görünüyor.