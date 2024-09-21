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Avusturya'da Liste Gaza Adayları Tanıtıldı

Liste Gaza, 29 Eylül seçimleri için adaylarını açıkladı, Gazze'ye dikkat çekerek insanlık adına adalet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:12
Avusturya'da Liste Gaza Adayları Tanıtıldı

Liste Gaza'nın Adayları Tanıtıldı

Avusturya, 29 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikalara karşı duruş sergileyen Liste Gaza adındaki siyasi oluşumun adaylarını tanıttı. Bu tanıtım etkinliği, başkent Viyana’da gerçekleştirildi.

Hareketin Amaçları

Etkinlikte, "Soykırıma karşı ses ver" sloganıyla dikkat çeken Liste Gaza’nın adayları, gazetecilere hareketin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oluşumun 7. sıradan adayı Ömer Batur, Gazze isminin kullanılma sebebiyle ilgili olarak, "Liste Gaza olmasının en büyük nedeni, yaklaşık 12 aydır İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdır. Bunu gündeme getirmek ve siyasetin tek taraflı olan yönünü değiştirmek için bu isimle yola çıktık" dedi.

Vicdan Hareketi

Gülmihri Aytaç ise Gazze'nin, adaletin sağlanabilmesi adına bir tür turnusol kağıdı görevi üstlendiğini belirtti. Aytaç, "Liste Gaza bir vicdan hareketi ve bu hareket, Avusturya toplumunun tüm kesimlerini temsil ediyor. Çünkü hepimiz farklı kültürlerden geliyoruz. Bizi birleştiren ise adalet arayışımızdır" ifadelerini kullandı.

Protesto ve Destek Çağrısı

Wilhelm Langthaler, Liste Gaza'nın yerleşik Siyonist anlayışı zorlama amacı taşıdığını vurguladı. Avusturya hükümetinin Birleşmiş Milletler oylamalarında sergilediği tutumları eleştirerek, "Liste Gaza'nın desteklenmesi, ülkede hakim olan koşulsuz İsrail desteğinin kırılması adına önemlidir" dedi.

Hukukçulardan Dikkat Çekici Açıklamalar

Ülkenin tanınmış avukatlarından Dr. Astrid Wagner, Avusturya'nın Gazze ile ilgili tarafsızlık ilkesine aykırı davrandığını, bu durumun düşünce özgürlüğü gibi temel demokratik değerler üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Wagner, böyle bir siyasi hareketin içindeyken hem Filistin'de yaşanan zulme hem de ülkedeki antidemokratik gidişata karşı durduğunu belirtti.

Protestolar Devam Ediyor

Bunun yanı sıra, 7 Ekim 2023'ten bu yana her cumartesi olduğu gibi, bu cumartesi de İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Başkentteki Mariahilfer Caddesi'nde toplanan Filistin destekçileri, 11 aydır süren zulme karşı tepkilerini dile getirdi. 29 Eylül Pazar günü yapılacak olan genel seçimler için hazırlıklar sürüyor.

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