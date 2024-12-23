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Avusturya'da Silah ve Nazi Sembolleriyle Dolu Baskın: 70'ten Fazla Silah Ele Geçirildi

Liezen'de yapılan polis baskınında 70'in üzerinde silah ve yasaklı Nazi sembolleri bulundu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:05
Avusturya'da Silah ve Nazi Sembolleriyle Dolu Baskın: 70'ten Fazla Silah Ele Geçirildi

Avusturya'da Silah ve Nazizmle Mücadele

Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Liezen kasabasında polis, bir evde yaptığı baskında 70'in üzerinde uzun namlulu silah, patlayıcı madde ve yasaklı Nazi sembolleri ele geçirdi.

Detaylı İnceleme ve İfade Süreci

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine, 50 yaşındaki bir kadın ve onun 17 yaşındaki oğlu ile yaşadığı evde arama gerçekleştirildi. Bu baskın sırasında evden 5 bin mermi ve yasaklı Nazi sembolleri de çıkarıldı.

Baskın sırasında gözaltına alınan Ev sahibi kadın, silahlarla ilgili ifade vermekten kaçınırken, oğlu ise bu silahların ve Nazi sembollerinin vefat eden babasından kaldığını öne sürdü.

Polis, anne ve oğlu hakkında hukuki işlem başlattı ve her ikisine de silah taşıma ile kullanma yasağı getirildi.

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