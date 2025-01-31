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Avusturya'da Siyasetçiler Aşırı Sağcı Hükümete Karşı Uyarıyor

Tecrübeli siyasetçiler, olası aşırı sağcı hükümetin demokratik kazanımları tehdit edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:40
Avusturya'da Siyasetçiler Aşırı Sağcı Hükümete Karşı Uyarıyor

Avusturya'da Siyasetçiler Aşırı Sağcı Hükümete Karşı Uyarıyor

Avusturya'da, tecrübeli siyasetçiler arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, olası bir aşırı sağcı başbakanın demokratik kazanımları riske atabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Fischer ile birlikte eski Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ve eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Franz Fischler gibi öne çıkan isimler, başkent Viyana'da "İkinci Cumhuriyet İçin İkinci Bir Şans" başlıklı bir etkinlikte bir araya geldi.

Aşırı Sağcı Koalisyon Tehdidi

Etkinlikte, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'ın başbakanlık koltuğuna oturma ihtimalinin yaratabileceği sorunlar gündeme getirildi. Eski Cumhurbaşkanı Fischer, FPÖ'nün liderliği üstleneceği bir koalisyonun "İkinci Cumhuriyet'in temellerini ciddi şekilde riske atabileceğini" ifade ederek, "Bu temellerin tehlikeye girmesini istemiyoruz." dedi.

Liberal Forum Partisi kurucusu Heide Schmidt ise aşırı sağcı partinin bazı üyelerinin Nazi dönemine yönelik görüşlerini kabul edilemez bulduğunu belirtti. Schmidt, merkez sağ Halk Partisi (ÖVP)'nin, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon görüşmelerini sürdürmesini "hayret verici" olarak nitelendirerek, olası bir koalisyon hükümetinin ana akım basını susturabileceği hakkında endişelerini dile getirdi.

Alternatif Olasılıklara Dikkat Çekildi

Etkinliğe katılan konuşmacılar, mevcut FPÖ-ÖVP koalisyon görüşmelerine alternatif çözümler üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Avusturya, 1938'de Nazi Almanya'sına bağlanarak bağımsızlık statüsünü kaybetmiş ve Almanya'nın bir parçası haline gelmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından bağımsızlığına yeniden kavuşan Avusturya'da kurulan yönetime "İkinci Cumhuriyet" adı verilmiştir.

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