Avusturya'da Taylor Swift Konserine Yönelik Saldırı Planı İddia Edildi

Viyana'daki Taylor Swift Konserine Saldırı Planı

Avusturya, Viyana'da gerçekleşecek olan ünlü sanatçı Taylor Swift'in konseri, güvenlik endişeleri nedeniyle tehlikeye girmiş durumda. Ülkenin kamu güvenliği yetkilileri, şarkıcının konserine saldırı yapılacağı iddia edilen bir kişinin evinde kimyasal maddeler bulunduğunu duyurdu.

Kimyasal Maddeler Ele Geçirildi

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, ORF yayıncı kuruluşuna yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki şüphelinin Macaristan sınırına yakın Ternitz kasabasındaki evinde yapılan aramada "somut eylem hazırlığı" tespit edildiğini aktardı. Aramalarda, kimyasal maddeler ve teknik cihazlar ele geçirildi.

Şüpheliye Dair İddialar

Kurier gazetesine göre, şüpheli, evden çıkardığı kimyasal maddeleri çalıştığı yerden çalmış ve bunları bomba yapımında kullanmayı planlamış. Ayrıca, konserin yapılacağı alanda kalabalığın üstüne araç sürmek ve pala veya bıçakla saldırmak istediği belirtiliyor.

DEAŞ Bağlantısı Tartışmaları

Polis, Taylor Swift'in Viyana konserleri dahil bazı etkinliklere saldırı planlayan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilerin arasından birinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Konserleri organize eden Barracuda Music ise güvenlik sebepleri nedeniyle tüm etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.