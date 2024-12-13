Avusturya'dan Suriyelilere 1000 Avro Destek Duyurusu

Avusturya, Suriyelilere Destek Vermeye Hazırlanıyor
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesine geri dönmek isteyen Suriyelilere 1000 avro maddi destek sağlayacaklarını açıkladı. Nehammer, bu açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdi.
İltica Başvuruları Askıya Alındı
Nehammer, Suriye’nin yeniden inşa sürecine vatandaşlarının ihtiyaç duyduğunu belirterek, iltica başvurularının mevcut süreçlerinin askıya alındığını açıkladı.
Bürokratik İşlemler Hızlandırılacak
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, geri dönmek isteyen Suriyelilerin bürokratik işlemlerinin hızlandırılacağını ve gerekli evrakların hazırlığında öncelik tanınacağını ifade etti.