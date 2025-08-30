Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Medvedev'e Sert Yanıt: NATO Uyarısına Reddetme

Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Medvedev'e Sert Yanıt

Meinl-Reisinger: "Rusya'nın iç işlerimize müdahale etmesini şiddetle reddediyorum"

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ülkesinin olası NATO'ya katılma girişimine yönelik Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev tarafından yapılan uyarıları açık ve net biçimde reddetti.

Bakan, Kopenhag'da düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın iç işlerimize müdahale etmesini şiddetle reddediyorum." ifadesini kullandı.

"Güvenliğimiz ve özgürlüğümüz hakkında egemen ve özgürce karar verebilecek olanlar sadece Avusturyalılardır, başka hiç kimse değil." dedi.

Meinl-Reisinger, ayrıca Alaska'daki zirve sonrasındaki sürecin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerinde ciddi olmadığını gösterdiğini savundu ve ateşkes ve ciddi müzakereler için Moskova'ya baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bakan, Gazze'de yaşananların Avusturya tarafından onaylanmadığını belirterek, Hamas'a yönelik tutumda da "ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması" için baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Medvedev ise 28 Ağustos'ta Rusya devlet televizyonu RT'ye yaptığı açıklamada, Avusturya'nın tarafsızlıktan vazgeçmesi ve NATO'ya üye olmaya çalışmasının "Rus Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadeli operasyon planlarına Avusturya ordusunu dahil etme riskini önemli ölçüde arttıracağını" belirtmişti.

Medvedev, Avusturya'nın "militarist" politikasının, barışı koruyan devlet imajına zarar verdiğini kaydederek, "Ülkemizin güvenliğine yönelik askeri tehditlere karşı misilleme önlemleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarının ardından alındı. Kimse Avusturya için de istisna yapmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.