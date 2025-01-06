Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner'in İslam Karşıtı Açıklamaları Tepki Topladı

Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner’in İslam karşıtı ifadeleri tartışma yarattı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, "İslam’a karşı mücadelede belirli önlemlerin alınması gerektiği" sözleriyle ülke genelinde tepkiye yol açtı. Bu açıklama, ülkedeki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) ve birçok siyasetçi, aktivist ile akademisyen tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Müslümanların hakları ve değerleri tehdit altında

Mikl-Leitner’in kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamalar, Müslüman toplumun değerleriyle çeliştiği ifade edildi. İGGÖ Başkanı Ümit Vural, 700 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Avusturya'da İslam'ın resmi din olarak kabul edildiğini hatırlatarak, Bu tür genelleyici ifadelerin aşağılama ve saldırganlık taşıdığını belirtti. Vural, kullanılan sözlerin Avusturya’nın temel demokratik değerleriyle çatıştığına dikkat çekti.

Müslümanları hedef alacak tehlikeli açıklamalar

Vural, “Ayrıca ‘İslam'a karşı mücadele' ifadesi, Avusturya'daki Müslümanları doğrudan saldırı ve düşmanlaştırma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.” diyerek, bu durumu oldukça endişe verici buldu. Mikl-Leitner’in sözlerini dil sürçmesi veya yanlış anlaşılma ihtimali üzerinden değerlendirerek düzeltme yapmasını talep etti.

Toplumsal tepki büyüyor

Avusturyalı Müslüman yazar ve eğitmen Gernot Galib Stanfel, sosyal medya üzerinden Mikl-Leitner’in sözlerine tepki gösterdi. Stanfel, "Maskeler düşüyor mu? Başka bir ülkeye mi göç edelim?" şeklinde sordu.

Suç duyurusu yapılacak

Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana'nın 10’uncu Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek de, Mikl-Leitner’in ifadelerine karşı suç duyurusunda bulunma hazırlığında olduğunu duyurdu. Yüksek, bu konuda hazırladığı belgeleri takipçileriyle paylaştı.

Aşırı sağcıların iktidara gelme olasılığı

Avusturya'da ÖVP, SPÖ ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında 25 Ekim 2024'ten bu yana devam eden koalisyon görüşmeleri sonucunda başarısızlıkla sonuçlandı. Bu durum, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) için yeni bir şans doğurdu. Eğer aşırı sağcılar, iktidara gelmeleri durumunda, Müslümanlara yönelik baskıların artabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.