DOLAR
34,25 -0,17%
EURO
37,16 -1,17%
ALTIN
2.971,72 -1,63%
BITCOIN
2.600.004,01 0,49%

Avusturya Genelinde Kuş Gribi Bulaşma Riski Yükseldi

Avusturya, kuş gribi bulaşma riskinin yüksek olduğu bir bölge ilan edildi ve çeşitli önlemler alınacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:47
Avusturya Genelinde Kuş Gribi Bulaşma Riski Yükseldi

Avusturya Kuş Gribi Riski ile Mücadelede Yeni Önlemler Alıyor

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkenin tamamını kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge olarak ilan etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu kararın gerekçesi detaylandırıldı.

Kuş Gribi Tespit Edilen Hayvanlar

Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Yukarı ve Aşağı Avusturya’da 200 bin civarında kanatlı hayvanda kuş gribi vakası tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca, yabani kuşlarda da hastalığın yayılımına rastlandığı bildirildi.

Ülke Genelinde Alınacak Önlemler

Bu gelişmeler üzerine, Avusturya'nın tamamının yüksek riskli bölge olarak sınıflandırılmasına karar verildi. Açıklamada, bu geceden itibaren hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bazı koruyucu ve güvenlik önlemlerinin uygulanacağı ifade edildi.

Özellikle Dikkat Çeken Uygulamalar

Ülkenin 6 eyaletinde, 25 yerleşim yeri kuş gribi bulaşma riski en yüksek bölgeler olarak belirlenirken, bu alanlarda 50 kanatlı hayvan için kümes bulundurma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, açık alanda hayvanların beslenmesi yasaklandı ve kanatlı hayvanlar ile yabani kuşların teması engellenecek.

Ordu Destekliyor

Avusturya ordusu da kuş gribi ile mücadeleye destek verme kararı aldı. Açıklamada, ülke genelinde hastalıkla mücadele çerçevesinde askerlerin görevlendirileceği, itlaf edilen hayvanların imhası ve sonraki ilaçlama süreçlerine yardımcı olunacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak