Avusturya Genelinde Kuş Gribi Bulaşma Riski Yükseldi

Avusturya Kuş Gribi Riski ile Mücadelede Yeni Önlemler Alıyor

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkenin tamamını kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge olarak ilan etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu kararın gerekçesi detaylandırıldı.

Kuş Gribi Tespit Edilen Hayvanlar

Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Yukarı ve Aşağı Avusturya’da 200 bin civarında kanatlı hayvanda kuş gribi vakası tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca, yabani kuşlarda da hastalığın yayılımına rastlandığı bildirildi.

Ülke Genelinde Alınacak Önlemler

Bu gelişmeler üzerine, Avusturya'nın tamamının yüksek riskli bölge olarak sınıflandırılmasına karar verildi. Açıklamada, bu geceden itibaren hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bazı koruyucu ve güvenlik önlemlerinin uygulanacağı ifade edildi.

Özellikle Dikkat Çeken Uygulamalar

Ülkenin 6 eyaletinde, 25 yerleşim yeri kuş gribi bulaşma riski en yüksek bölgeler olarak belirlenirken, bu alanlarda 50 kanatlı hayvan için kümes bulundurma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, açık alanda hayvanların beslenmesi yasaklandı ve kanatlı hayvanlar ile yabani kuşların teması engellenecek.

Ordu Destekliyor

Avusturya ordusu da kuş gribi ile mücadeleye destek verme kararı aldı. Açıklamada, ülke genelinde hastalıkla mücadele çerçevesinde askerlerin görevlendirileceği, itlaf edilen hayvanların imhası ve sonraki ilaçlama süreçlerine yardımcı olunacağı belirtildi.