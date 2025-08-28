DOLAR
Avusturya: Kiev'deki AB Delegasyonuna Saldırı Kabul Edilemez

Avusturya, Kiev'deki AB Delegasyon binasına yönelik Rus saldırısını kabul edilemez buldu ve Viyana'daki Rus Maslahatgüzarına iletti; ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:45
Diplomatik tepki ve çağrı

Avusturya, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının hasar aldığı Rus saldırılarının kabul edilemez olduğunu Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı'na iletti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı.

Kiev'deki AB Delegasyonu binasına verilen zararın kabul edilemez olduğunu Rusya'nın Geçici Maslahatgüzarı'na ilettik. Sivil altyapıya yönelik saldırılar derhal durmalıdır. Acilen bir ateşkes gerekli.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

