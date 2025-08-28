Avusturya: Kiev'deki AB Delegasyonuna Saldırı Kabul Edilemez
Diplomatik tepki ve çağrı
Avusturya, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının hasar aldığı Rus saldırılarının kabul edilemez olduğunu Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı'na iletti.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı.
Kiev'deki AB Delegasyonu binasına verilen zararın kabul edilemez olduğunu Rusya'nın Geçici Maslahatgüzarı'na ilettik. Sivil altyapıya yönelik saldırılar derhal durmalıdır. Acilen bir ateşkes gerekli.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.